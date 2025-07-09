Полный график отключения света в Днепропетровской области, а также оперативные обновления сроков завершения ремонтов доступны на официальном сайте облэнерго.

В рамках технического обслуживания электросетей будет реализован график отключения света в Днепропетровской области, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Днепрооблэнерго .

Работы коснутся жителей разных населенных пунктов, в частности Вольногорска, Кривого Рога и близлежащих районов. Энергетики предупреждают об ограничении электроснабжения с утра до вечера.

10 июля, г. Вольногорск - с 08:00 до 13:00 света временно не будет по адресам:

ул. Центральная: 45, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В.

10 июля, Криворожский район – с 08:00 до 18:00 будет отсутствовать питание в таких локациях:

ул. Строительная: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Радужная: 3, 4, 6, 7, 9–11, 13, 15, 41; Энергетическая: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новогодняя: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Победителей: 1-9, 11, 59; Елочная: 2, 5, 6, 8–11, 13, 14, 16; СТ «Дружба»: участок №345.

11 июля, г. Кривой Рог – с 08:00 до 18:00 предусмотрены отключения в следующих микрорайонах:

ул. Левицкого: парные номера с 58 до 70; Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; Олега Рычкова: 2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24; Сергея Заики: 1, 3, 5-7, 9, 11.

Специалисты просят граждан, живущих по указанным адресам, с пониманием отнестись к неудобствам и заранее подготовиться зарядить важные устройства, организовать быт без использования электрических приборов.

Полный график отключения света в Днепропетровской области , а также оперативные обновления сроков завершения ремонтов доступны на официальном сайте облэнерго и в информационных каналах компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Деньги по уходу за пенсионером в Днепре: украинцам объяснили, куда обращаться за оформлением помощи.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какими они могут быть.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцев готовы поддержать, список бесплатных услуг.