Старики, живущие рядом с зоной боевых действий, могут рассчитывать на денежную помощь от ООН для пенсионеров в Днепропетровской области.

Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает доплаты от Всемирной продовольственной программы, которые имеют целью поддержать наиболее уязвимых пожилых людей в прифронтовых регионах, сообщает Politeka.

Как отмечают на Правительственном Портале , денежная помощь от ООН для пенсионеров в Днепропетровской области пока не требует никаких дополнительных действий со стороны самих получателей.

Вся процедура очень проста. Не нужно подавать заявления, заполнять анкеты или идти в определенные учреждения. Вся информация уже находится в базе Пенсионного фонда. Именно на ее основе формируется список получателей денег. Далее денежные средства автоматически поступают на обычный банковский счет, тот самый, куда обычно пожилые люди получают свои ежемесячные выплаты.

Размер этой поддержки определяется индивидуально. Она равна разнице между суммой 3250 гривен и той пенсией, которую человек реально получает. Если, например, ежемесячная пенсия составляет 3100, то международная организация компенсирует разницу в 150 грн.

Право на денежную помощь от ООН для пенсионеров в Днепропетровской области имеют проживающие в регионах, где продолжаются или возможны активные боевые действия. Также важно, чтобы размер основного обеспечения не превышал предельную сумму 3250.

И еще одно условие: лицо не должно получать никакой другой поддержки от международных организаций для внутренне перемещенных лиц, начиная с марта 2023 года.

Если человек больше не отвечает хотя бы одному из этих условий, выплата автоматически останавливается. Это приложение действует не только в нашем регионе. Она включает еще Запорожскую, Донецкую, Харьковскую, Луганскую, Сумскую, Черниговскую, Николаевскую и Херсонскую области.

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