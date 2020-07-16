Как бороться с этим явлением?

Зеленая жижа на берегах Днепра – показатель страшных проблем

Об этом заявил академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Григорий Шматков, передает Politeka, ссылаясь на gorod.dp.ua.

По его словам, проблема "цветения" Днепра крайне сложная.

"Одна из главных ее причин в том, что Днепр потерял активное течение, которое раньше уносило размножающийся летом планктон и другие микроорганизмы. Каскад плотин свел проточность к минимуму и уже фактически превратил реку в цепочку застойных озер. Если тенденция сохранится, лет через 30-40 река в прямом смысле превратится в болото", – объяснил Шматков.

В черте города Днепр, отметил профессор, много таких застойных участков.

"В них с наступлением тепла происходит "взрывное" размножение планктона и микроорганизмов. Кроме застойности реки, его провоцирует сброс в реку множества органических и неорганических веществ. Со сточными водами в Днепр из кухонь, ванн, автомоек, прачечных попадает множество нитратных и фосфатных соединений, загрязняющих реку и дающих основу для размножения простейших. В Днепр попадают и смывы с сельхозугодий, где применяются удобрения всех групп", – продолжил Григорий Шматков.

Под слой зеленой пленки, уточнил эксперт, практически не проникает свет, из-за чего донная флора и фауна отмирает, гниет, заражая этим реку еще больше.

"Это приводит к систематическому летнему замору рыбы. – Кроме отравляющих веществ, рыбу массово губит нехватка кислорода. Он не проникает сквозь тягучую пленку "цветения". А ночью эти микроорганизмы сами активно дышат, забирая у рыб весь кислород", – предупреждает ученый.

Шматков назвал меры, которые еще могут спасти Днепр.

"Необходимо углублять дно, реализовывать комплекс гидротехнических мер на русле Днепра. Увеличить проточность можно, скоординировав работу ГЭС, увеличивая ими технический сброс воды в разгар "цветения", – подытожил Григорий Шматков.

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