В Днепре за незаконную вырубку деревьев злоумышленникам придется заплатить штраф в размере 1,5 млн грн

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет местного телеканала "Відкритий".

Так, в городском совете Днепра сообщили, что злоумышленники, которые вырубили елки возле цирка, должны заплатить 1,5 млн грн штрафа.

Чиновники уверяют, что никаких разрешений на вырубку деревьев в районе цирка в Днепре они не давали. Ими был выдан документ на работы по благоустройству территории возле гостиницы "Днепропетровск", расположенной по адресу Сичеславская Набережная, 33, однако вырубка деревьев на данном участке не предсматривалась.

"Застройщик, который получил разрешение на благоустройство, ссылается на согласие генерального директора Днепровского государственного цирка на приведение в порядок прилегающей территории. Как известно, земля возле здания цирка - государственная. Ее владелец - Днепропетровский государственный цирк. Подчеркиваем, что указанное решение исполкома не дает никаких полномочий по удалению деревьев", - сообщили представители горсовета Днепра.

Сейчас городской совет готовит официальное обращение к полиции с просьбой разобраться в данной ситуации, а также отыскать и наказать виновных.

Кроме того, злоумышленники должны будут возместить стоимость уничтоженных зеленых насаждений. Сумма компенсации довольно внушительная - около 1,5 млн грн, учитывая, что стоимость одной голубой ели составляет не менее 125 тыс. грн.

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