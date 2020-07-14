В Днепре из-за прорыва канализации затопило дороги и трамвайные пути

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Информатор".

Так, на улице Бердянской в Днепре прорвало канализацию, из-за чего образовались черные реки на трамвайных путях, под ногами - настоящее болото, и весь фундамент оказался в воде.

Авария повлекла затопление огородов, трамвайных путей и пешеходных дорожек.

Ночью днепряне, живущие на ул. Бердянской, обнаружили, что их дома затопило. Движение электротранспорта в этой местности перекрыто, потому что рельсы полностью утопают в канализационной воде черного цвета.

Откачать воду возле домов не так просто - местные выстраиваются в очереди, чтобы это сделать.

"Рядом с домом часто возникают огромные лужи из-за грунтовых вод, даже порой прилетают уточки, но эта вода - другое. Вонь страшная, еще и черная, как смола, я боюсь, что как начнет подсыхать, запах будет такой, что жить в доме будет невозможно", - рассказала жительница 57-го дома по улице Бердянской.

Другая местная жительница сообщила, что с двух часов ночи звонит во все инстанции, но ей отвечают, что придется ждать.

Журналисты сообщают, что на пересечении улиц Артельная и Бердянская сейчас стоит техника для откачки воды. Спасатели уверяют, что вскоре откачают воду, но к концу дня ожидать улучшения ситуации не стоит.

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