Днепропетровской области юноша получил орден "За мужество" за спасение пятерых детей от гранаты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост Елены Разумовой в Facebook.

Так, 17-летнего жителя Днепропетровской области Александра Гаркушу наградили орденом "За мужество" за спасение пятерых детей, и таким образом он стал первым украинцем, который получил эту награду в столь юном возрасте.

Сам Гаркуша рассказал, что летом 2019 года он шел по улице возле детской площадки и увидел, что ребенок держит в руках гранату. Он мгновенно среагировал и выхватил взрывное устройство из рук малышей, однако выбросить не успел.

"В военном лицее нам говорили, что граната взрывается через 4 секунды. Но я не успел", - рассказал Гаркуша.

Юноша закрыл детей своим телом от обломков, получив при этом бесчисленное количество ранений и потеряв 4 пальца.

Жизнь мальчика спас его отец, который вернулся из ООС. Когда парень очнулся после взрыва, он в первую очередь поинтересовался самочувствием спасенных им детей.

Сейчас Гаркуша продолжает обучение в военном лицее, однако из-за травмы руки он уже вряд ли сможет стать разведчиком, что было его давней мечтой.

В комментариях пользователи соцсети восхищаются парнем и искренне гордятся юным героем.

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