У Дніпропетровській області двоє неповнолітніх грабували жінок
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровщини.
Так, ще 12 червня поліцейським стало відомо про те, що у Кам'янському близько четвертої години ранку двоє підлітків пограбували 33-річну жінку, яка йшла на роботу. Малолітні зловмисники вкрали у жінки сумочку, в якій був мобільний телефон та особисті речі.
Згодом з'ясувалося, що пограбуванням жінок у Кам'янському займаються двоє місцевих неповнолітніх - хлопці 17 і 14 років. Вони діяли за визначеною схемою: вартувати жінок, які поодиноко йдуть по вулиці або рано вранці, або пізно ввечері. Неповнолітні відбирали у жінок сумочки з особистими речами. Після пограбування неповнолітні викрадене продавали, а гроші витрачали на особисті потреби.
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Під час слідчих дій правоохоронці довели причетність 14-річного хлопчика ще до одного злочину, а 17-річного - ще до двох.
Хлопців вже вдалось затримати, їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.
За даним фактом триває досудове рослідування.
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