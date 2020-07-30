В Днепре чуть ли не произошла трагедия из-за того, что местные жители пренебрегли правилами пребывания на водоеме
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, вчера вечером, около 19.00 с речного порта на спецлинию 102 поступила просьба помочь спасти человеку жизнь. Полиция оперативно прибыла на вызов и обнаружила, что компания мужчин употребляла алкоголь, а потом они решили искупаться в неустановленном для этого месте.
В результате один из мужчин прыгнул в воду, и впоследствии его товарищи увидели, что он тонет. Им удалось в одиночку вытащить своего друга на пирс, после чего они вызвали помощь.
Патрульные увидели, что мужчина не дышит, поэтому сделали ему сердечно-легочную реанимацию вплоть до прибытия скорой. Когда приехали фельдшеры, днепрянина госпитализировали.
В больнице сообщили, что реанимационные мероприятия были успешными. По словам медиков, сейчас состояние мужчины стабилизировалось. Все детали происшествия будут выяснять следователи.
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Стоит отметить, что в теплое время года чрезвычайные происшествия и трагедии на воде являются не редкостью. Чаще всего причиной этому становится пренебрежение мерами безопасности, купание в непригодных для этого местах, пребывание в воде в нетрезвом состоянии и т.д.
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