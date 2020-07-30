В Днепре чуть ли не произошла трагедия из-за того, что местные жители пренебрегли правилами пребывания на водоеме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, вчера вечером, около 19.00 с речного порта на спецлинию 102 поступила просьба помочь спасти человеку жизнь. Полиция оперативно прибыла на вызов и обнаружила, что компания мужчин употребляла алкоголь, а потом они решили искупаться в неустановленном для этого месте.

В результате один из мужчин прыгнул в воду, и впоследствии его товарищи увидели, что он тонет. Им удалось в одиночку вытащить своего друга на пирс, после чего они вызвали помощь.