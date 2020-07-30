В Днепре чуть ли не произошла трагедия из-за того, что местные жители пренебрегли правилами пребывания на водоеме
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
 
По данным правоохранителей, вчера вечером, около 19.00 с речного порта на спецлинию 102 поступила просьба помочь спасти человеку жизнь. Полиция оперативно прибыла на вызов и обнаружила, что компания мужчин употребляла алкоголь, а потом они решили искупаться в неустановленном для этого месте.
 
В результате один из мужчин прыгнул в воду, и впоследствии его товарищи увидели, что он тонет. Им удалось в одиночку вытащить своего друга на пирс, после чего они вызвали помощь.

Патрульные увидели, что мужчина не дышит, поэтому сделали ему сердечно-легочную реанимацию вплоть до прибытия скорой. Когда приехали фельдшеры, днепрянина госпитализировали.

рятування

Вчора, близько 19-ї години вечора з річпорту спецлінії 102 надійшло прохання допомогти врятувати людині життя. Патрульні оперативно прибули на виклик. Як виявилося, компанія чоловіків вживала алкоголь, а потім вирішили покупатися у невстановленому для цього місці. Один з чоловіків стрибнув, проте, його товариші побачили, що він тоне. Вони змогли витягти його на пірс, і стали викликати допомогу. Патрульні одразу з'ясували, що чоловік не дихає, тож одразу почали робити серцево-легеневу реанімацію і робили доти, допоки не прибула швидка. Громадянина шпиталізували. Реанімаційні заходи були успішними. За словами лікарів швидкої, стан чоловіка стабілізувався. А деталі того, що трапилося з'ясують слідчі. #Дніпропатруль, #ПорядокЦеТи

Gepostet von Патрульна поліція Дніпропетровської області am Donnerstag, 30. Juli 2020

В больнице сообщили, что реанимационные мероприятия были успешными. По словам медиков, сейчас состояние мужчины стабилизировалось. Все детали происшествия будут выяснять следователи.
Стоит отметить, что в теплое время года чрезвычайные происшествия и трагедии на воде являются не редкостью. Чаще всего причиной этому становится пренебрежение мерами безопасности, купание в непригодных для этого местах, пребывание в воде в нетрезвом состоянии и т.д.

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