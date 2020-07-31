В центр Днепра могут открыть большое казино
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на один из местных Telegram-каналов.
Так, в сети уже даже появились иллюстрации будущего казино. Ожидается, что его откроют на улице Короленко.
В мэрии Днепра состоянию на сегодняшний день информацию о размещении казино на улице Короленко пока что не подтвердили.
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"Продвинутый недавно в Раде закон об игорном бизнеск уже дает свои первые плоды. Корбан-Филатов первыми решили захватить монополию этого чудо-рынка и построить в самом центре Днепра одно и единственное казино", - говорится в сообщении.
Как известно, 14 июля этого года Верховная Рада приняла закон, который легализует азартные игры, которые были в Украине запрещены в течение 11 лет. После того, как закон вступит в силу, в Украине будет разрешена деятельность казино и букмекерских пунктов (в том числе соответствующих онлайн-платформ), залов игровых автоматов и организация онлайн-покера.
Летом этого года власти Днепра провели реконструкцию улицы Короленко, превратив ее в пешеходную зону. Реконструкция сопровождалась скандалами, связанными с вырубкой деревьев и закрытием дорожного движения вопреки генеральному плану города.
Напомним, Филатов отметился высказыванием об игорном бизнесе: "Последние вещи - в ломбард".
Ранее Politeka сообщала, что Рада приняла важный закон, который многое изменит: что должны знать украинцы.
Также Politeka писала, что важный закон передали на подпись Зеленскому: что ждет украинцев, «уголовная ответственность за...».