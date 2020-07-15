Мер Дніпра Борис Філатов поділився думкою щодо ухвалення законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні

Своєю думкою міський голова поділився під час ефіру ICTV.

За словами глави Дніпра, ухвалення законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні Верховною Радою було виключно лобістським рішенням.

Філатов вважає, що на його прийняття вплинули великі ігрові корпорації в нашій країні, щоб легально вести свій бізнес.

"Грають не на Печерських пагорбах і не на Банковій. Люди роблять це в містах. Казино і зали ігрових автоматів перебувають у територіальних громадах. Наші земляки по всій країні, програвши гроші, йдуть у ломбарди здавати останні речі", – зазначив Борис Філатов.

Раніше ми писали, що у Дніпрі затримали банду, яка грабувала квартири.

Відомо, що затримання відбулося в Дніпропетровську на Набережній Перемоги.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на очевидців повідомляють, що по Набережній Перемоги Opel їхав на литовських номерах, тоді як навпроти готелю "Хутір" його раптово підрізали і заблокували кілька автомобілів.

В результаті трьох чоловіків, які знаходилися в машині, витягли з салону автомобіля і поклали на землю. За непідтвердженими даними, у затриманих при собі зброю.

У поліції повідомили, що на рахунку злочинної групи - серія квартирних крадіжок на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.

Після затримання будинку у злочинців і їх авто провели обшуки. В результаті правоохоронці виявили та вилучили травматичний пістолет Макарова, пістолет Ekol Major, патрони, гранати Ф-1, запал з маркуванням, ніж, ювелірні вироби, годинники, золоті вироби, а також заставні на збуті вже в ломбардах вкрадені речі.

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