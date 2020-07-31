В Днепре умер мужчина, которого несколько дней назад спасли патрульные и медики, когда тот тонул в реке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
"Появилось видео, как патрульные с медиками проводили пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, вчера утром он скончался в реанимации", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что мужчина в компании трех своих друзей купался в реке возле заброшенного катера. По каким причинам он пошел на дно - неизвестно. Предварительно, все четверо были выпившие.
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Как известно, 29 июля около семи часов вечера с речного порта на спецлинию 102 поступила просьба помочь спасти человеку жизнь. Полиция оперативно прибыла на вызов и обнаружила, что компания мужчин употребляла алкоголь, а потом они решили искупаться в неустановленном для этого месте.
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