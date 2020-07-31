В Днепре умер мужчина, которого несколько дней назад спасли патрульные и медики, когда тот тонул в реке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

"Появилось видео, как патрульные с медиками проводили пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, вчера утром он скончался в реанимации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчина в компании трех своих друзей купался в реке возле заброшенного катера. По каким причинам он пошел на дно - неизвестно. Предварительно, все четверо были выпившие.

Как известно, 29 июля около семи часов вечера с речного порта на спецлинию 102 поступила просьба помочь спасти человеку жизнь. Полиция оперативно прибыла на вызов и обнаружила, что компания мужчин употребляла алкоголь, а потом они решили искупаться в неустановленном для этого месте.

В результате один из мужчин прыгнул в воду, и впоследствии его товарищи увидели, что он тонет. Им удалось в одиночку вытащить своего друга на пирс, после чего они вызвали помощь. Патрульные увидели, что мужчина не дышит, поэтому делали ему сердечно-легочную реанимацию вплоть до прибытия скорой. Когда приехали медики, днепрянина госпитализировали.

При этом в больнице сообщили, что реанимационные мероприятия были успешными, и состояние мужчины стабилизировалось.