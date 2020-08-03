Пенсионерки нет дома уже пятый день

В Днепре разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсети.

Так, в Днепре пропала без вести 83-летняя женщина, которая вышла из дома и не вернулась. Родные обратились за помощью в поисках бабушки к днепрянам через соцсети.

Пользовательница Виктория Мороз написала на своей странице в Facebook, что женщина ушла из дома на прогулку еще в прошлый четверг, 30 июля, в 10 утра, и так и не вернулась.

Она проживает в Индустриальном районе Днепра, на проспекте Петра Калнышевского. Имя пропавшей 83-летней женщины - Раиса Николаевна Каземирова.

Она была одета в халат сине-зеленого цвета на молнии и флисовую жилетку оливкового цвета на молнии, на ногах - бежевые тапочки. Рост женщины - около 165 см.

Родные просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей без вести пенсионерки, звонить по номеру 067-6377767.

Ранее сообщалось, что в одном из столичных лесов обнаружили 78-летнюю пенсионерку с потерей памяти. Стало известно, что бабушка не знала, как ей вернуться домой, потому что она страдает провалами в памяти. Несчастную женщину во время прогулки обнаружили случайные прохожие. У бабушки был при себе лист бумаги, на котором были записаны номера телефонов ее родных и адрес проживания.

Напомним, дети пропали без вести под Киевом: фото и особые приметы.

Ранее Politeka сообщала, что на Харьковщине бесследно исчез подросток.

Также Politeka писала, что под Днепром внезапно исчезли двое детей.