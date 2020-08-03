У понеділок, 3 серпня, частина жителів Дніпра залишиться без електрики
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу компанії ДТЕК Дніпровські електромережі.
Стало відомо, що електропостачання тимчасово відключать у семи районах обласного центру. Причина відключення – планові роботи по ремонту на повітряних лініях електропередач, а також техобслуговування та обрізання гілок на аварійних деревах.
Орієнтовно електрики не буде з 8 ранку до 19 вечора. Підприємство опублікувало повний список адрес, де, найімовірніше, не буде електрики.
ЦЕК
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вулиця Робоча, 71 (блок 1-5), 75 (блок 1-3);
вулиця Надії Олексієнко, 108 (блок 3).
ДТЕК
САМАРСЬКИЙ РАЙОН:
вулиця Сергія Кульчицького, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;
вулиця Домодєдовському, 19 — 117, 20 — 128;
вулиця Підгірна, 44 — 104, 51 — 121;
вулиця Польова, 1 — 19, 2 — 62, 47 89/2, 64 — 118а;
вулиця Чплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;
вулиця Каширськая, 5 — 27, 18 — 38;
вулиця Сержанта Литвищенка, 47 89/1, 70 — 138;
вулиця Владивостокська, 1 — 5, 4 — 10, 13 — 33, 14 — 32;
вулиця Тетяни Пати, 49, 49а;
вулиця Щоглова, 59 — 81, 76/2 — 96, 83 — 127а, 87, 98, 100 — 146;
провулок Туполєва, 1 — 23, 2 — 28;
провулок Поречковый, 2 — 20;
вулиця Гайова, 1 — 13, 2 — 12, 14 — 24, 17 — 33;
вулиця Гвая, 74 — 114, 79 — 127;
вулиця Дитинства, 66 128, 71/2 — 133;
вулиця Гаванська, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;
вулиця Олександра галича, 26 — 60, 57 — 83;
вулиця Прибережна, 1 — 31, 2 — 28, 43, 45.
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:
вулиця Богомаза, 122;
вулиця Мольєра, 29 — 41, 44 — 54;
вулиця Спартака, 41 — 59, 56 — 76;
вулиця Делегатская, 5 — 35, 8, 10 — 40а;
вулиця Каляєва, 12 — 30, 28 — 32, 53 — 54;
вулиця Очеретяна, 1 — 11, 2 — 38;
провулок Очеретяний, 2;
провулок Короповий, 2, 5 — 9 ;
вулиця Берегова, 238д;
вулиця Березинська, 59 — 61, 66, 66б, 70, 72;
вулиця Генерала Захарченко, 15;
вулиця Глухівська, 25.
НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:
вулиця Каменогорська, 1 — 15, 2 — 16;
вулиця Криштофа Косинського, 3 — 21, 6 — 30;
вулиця Геологічна, 2а, 2 — 30;
вулиця Глібова, 1 — 83, 2 — 52;
вулиця Десняка, 1а — 43, 2а — 26, 32 — 56;
вулиця Вагнера, 1 — 21, 2 — 14;
провулок Вагнера, 2 — 22;
провулок Герцена, 2, 4 24, 5 — 25;
вулиця Герцена, 1 — 19, 2 — 24;
вулиця Десантна, 1 — 23, 2 — 34, 42 — 56, 36 — 40, 58 — 72;
вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2 — 65, 60 — 70, 67 — 115;
вулиця Поліська, 1 — 19, 2 — 20, 22, 23/1 — 91, 23/2, 24, 26 — 76;
провулок Поліський, 2 — 4;
вулиця Зоряна, 1 — 37, 2 — 42, 39 — 65, 44 — 66;
вулиця Мукачева, 57 — 99/2, 78 126;
провулок Варязький, 2а, 2в;
вулиця Приовражная, 1 — 15, 6 — 10;
вулиця Абая, 33 — 65, 49 — 565;
провулок Білоруський, 7 — 23, 12 — 26;
вулиця Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;
вулиця Дружби, 1 — 7, 2 — 20;
вулиця Кедрова, 1 — 43, 2 — 36;
вулиця Курильська, 1 — 33, 2 — 36;
провулок Товариський, 1 — 3, 2 -6;
вулиця Івана Вишневського, 1 — 21, 2 — 18;
вулиця Товариська, 1 — 23, 2 — 28;
вулиця Лисенка, 1, 2 — 10, 3ж, 3д, 10в;
вулиця Квітуча, 1 — 25, 2 — 42;
вулиця Ентузіастів, 1 — 37, 2 — 30;
вулиця Сонячна, 1 — 7, 2 — 22;
вулиця Іллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;
вулиця Гайдамацька, 30/2 — 86, 35 — 89;
вулиця Порохова, 30 — 66, 37 — 83;
вулиця Жигулівська, 1 — 37, 2 — 48, 38, 38а;
вулиця Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;
вулиця Кохановська, 41, 43а;
провулок Парусний, 9, 13, 19;
вулиця Моніторна, 2, 6;
ж/м Комунар, 1, 2, 2а;
вулиця Велика Диевская, 52;
вулиця Метробудівська, 19б.
СОБОРНИЙ РАЙОН:
проспект Героїв, 10, 12 (корпус 1 — 7);
вулиця Шакальского, 34 — 40;
вулиця Панікахи, 15;
вулиця Миколи Гнатюка, 15 — 57, 28 — 84;
вулиця Космічна, 10, 115.
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН:
вулиця Березинська, 23, 23а, 25, 27, 27а;
вулиця Артільна, 6а.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:
вулиця Володимира Мономаха, 10, 12;
вулиця Миронова, 17;
вулиця Плеханова, 4;
вулиця Сичеславская Набережна, 27;
вулиця Рибальська, 2 — 30;
вулиця Рівненська, 1 — 33, 2 — 8;
вулиця Володимирська, 2 — 20, 3 — 37;
вулиця Загородня, 1 — 47а, 2 — 38;
вулиця Пирогова, 1 — 21, 2 — 10;
вулиця Саксаганського, 1 — 27, 2 — 30;
вулиця Леонтовича, 1 — 47, 2 — 22;
вулиця Адміральська, 2 — 26, 3 — 63;
вулиця Баженова, 2 — 98;
провулок Баженова, 1 — 33, 2 — 40;
провулок Старова, 2 — 26, 3 — 15;
вулиця Супутника, 15, 17;
вулиця Россі, 1 — 19, 2 — 38;
провулок Штрауса, 1 — 41, 2 — 16;
вулиця Антіна Синявського, 47 71;
вулиця Затишна, 2 — 20, 3а — 41, 38а, 38б;
Затишний провулок, 1 — 19, 2 — 32;
вулиця Весніна, 1 — 51, 2 — 58;
вулиця Сурікова, 1 — 55;
провулок Сурікова, 1 — 27, 2 — 34;
провулок Привольный, 2 — 32а;
вулиця Леся Курбача, 2 — 50;
вулиця Альвинского, 2 — 26/2.
ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:
вулиця Боброва, 19а, 23, 25;
провулок Січовий, 3 — 11, 16 28, 26/7;
вулиця Кронштадская, 23 — 39.
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