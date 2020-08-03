У понеділок, 3 серпня, частина жителів Дніпра залишиться без електрики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу компанії ДТЕК Дніпровські електромережі.

Стало відомо, що електропостачання тимчасово відключать у семи районах обласного центру. Причина відключення – планові роботи по ремонту на повітряних лініях електропередач, а також техобслуговування та обрізання гілок на аварійних деревах.

Орієнтовно електрики не буде з 8 ранку до 19 вечора. Підприємство опублікувало повний список адрес, де, найімовірніше, не буде електрики.

ЦЕК

вулиця Робоча, 71 (блок 1-5), 75 (блок 1-3);

вулиця Надії Олексієнко, 108 (блок 3).

ДТЕК

САМАРСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Сергія Кульчицького, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;

вулиця Домодєдовському, 19 — 117, 20 — 128;

вулиця Підгірна, 44 — 104, 51 — 121;

вулиця Польова, 1 — 19, 2 — 62, 47 89/2, 64 — 118а;

вулиця Чплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;

вулиця Каширськая, 5 — 27, 18 — 38;

вулиця Сержанта Литвищенка, 47 89/1, 70 — 138;

вулиця Владивостокська, 1 — 5, 4 — 10, 13 — 33, 14 — 32;

вулиця Тетяни Пати, 49, 49а;

вулиця Щоглова, 59 — 81, 76/2 — 96, 83 — 127а, 87, 98, 100 — 146;

провулок Туполєва, 1 — 23, 2 — 28;

провулок Поречковый, 2 — 20;

вулиця Гайова, 1 — 13, 2 — 12, 14 — 24, 17 — 33;

вулиця Гвая, 74 — 114, 79 — 127;

вулиця Дитинства, 66 128, 71/2 — 133;

вулиця Гаванська, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;

вулиця Олександра галича, 26 — 60, 57 — 83;

вулиця Прибережна, 1 — 31, 2 — 28, 43, 45.

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Богомаза, 122;

вулиця Мольєра, 29 — 41, 44 — 54;

вулиця Спартака, 41 — 59, 56 — 76;

вулиця Делегатская, 5 — 35, 8, 10 — 40а;

вулиця Каляєва, 12 — 30, 28 — 32, 53 — 54;

вулиця Очеретяна, 1 — 11, 2 — 38;

провулок Очеретяний, 2;

провулок Короповий, 2, 5 — 9 ;

вулиця Берегова, 238д;

вулиця Березинська, 59 — 61, 66, 66б, 70, 72;

вулиця Генерала Захарченко, 15;

вулиця Глухівська, 25.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

вулиця Каменогорська, 1 — 15, 2 — 16;

вулиця Криштофа Косинського, 3 — 21, 6 — 30;

вулиця Геологічна, 2а, 2 — 30;

вулиця Глібова, 1 — 83, 2 — 52;

вулиця Десняка, 1а — 43, 2а — 26, 32 — 56;

вулиця Вагнера, 1 — 21, 2 — 14;

провулок Вагнера, 2 — 22;

провулок Герцена, 2, 4 24, 5 — 25;

вулиця Герцена, 1 — 19, 2 — 24;

вулиця Десантна, 1 — 23, 2 — 34, 42 — 56, 36 — 40, 58 — 72;

вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2 — 65, 60 — 70, 67 — 115;

вулиця Поліська, 1 — 19, 2 — 20, 22, 23/1 — 91, 23/2, 24, 26 — 76;

провулок Поліський, 2 — 4;

вулиця Зоряна, 1 — 37, 2 — 42, 39 — 65, 44 — 66;

вулиця Мукачева, 57 — 99/2, 78 126;

провулок Варязький, 2а, 2в;

вулиця Приовражная, 1 — 15, 6 — 10;

вулиця Абая, 33 — 65, 49 — 565;

провулок Білоруський, 7 — 23, 12 — 26;

вулиця Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;

вулиця Дружби, 1 — 7, 2 — 20;

вулиця Кедрова, 1 — 43, 2 — 36;

вулиця Курильська, 1 — 33, 2 — 36;

провулок Товариський, 1 — 3, 2 -6;

вулиця Івана Вишневського, 1 — 21, 2 — 18;

вулиця Товариська, 1 — 23, 2 — 28;

вулиця Лисенка, 1, 2 — 10, 3ж, 3д, 10в;

вулиця Квітуча, 1 — 25, 2 — 42;

вулиця Ентузіастів, 1 — 37, 2 — 30;

вулиця Сонячна, 1 — 7, 2 — 22;

вулиця Іллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;

вулиця Гайдамацька, 30/2 — 86, 35 — 89;

вулиця Порохова, 30 — 66, 37 — 83;

вулиця Жигулівська, 1 — 37, 2 — 48, 38, 38а;

вулиця Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;

вулиця Кохановська, 41, 43а;

провулок Парусний, 9, 13, 19;

вулиця Моніторна, 2, 6;

ж/м Комунар, 1, 2, 2а;

вулиця Велика Диевская, 52;

вулиця Метробудівська, 19б.

СОБОРНИЙ РАЙОН:

проспект Героїв, 10, 12 (корпус 1 — 7);

вулиця Шакальского, 34 — 40;

вулиця Панікахи, 15;

вулиця Миколи Гнатюка, 15 — 57, 28 — 84;

вулиця Космічна, 10, 115.

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН:

вулиця Березинська, 23, 23а, 25, 27, 27а;

вулиця Артільна, 6а.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Володимира Мономаха, 10, 12;

вулиця Миронова, 17;

вулиця Плеханова, 4;

вулиця Сичеславская Набережна, 27;

вулиця Рибальська, 2 — 30;

вулиця Рівненська, 1 — 33, 2 — 8;

вулиця Володимирська, 2 — 20, 3 — 37;

вулиця Загородня, 1 — 47а, 2 — 38;

вулиця Пирогова, 1 — 21, 2 — 10;

вулиця Саксаганського, 1 — 27, 2 — 30;

вулиця Леонтовича, 1 — 47, 2 — 22;

вулиця Адміральська, 2 — 26, 3 — 63;

вулиця Баженова, 2 — 98;

провулок Баженова, 1 — 33, 2 — 40;

провулок Старова, 2 — 26, 3 — 15;

вулиця Супутника, 15, 17;

вулиця Россі, 1 — 19, 2 — 38;

провулок Штрауса, 1 — 41, 2 — 16;

вулиця Антіна Синявського, 47 71;

вулиця Затишна, 2 — 20, 3а — 41, 38а, 38б;

Затишний провулок, 1 — 19, 2 — 32;

вулиця Весніна, 1 — 51, 2 — 58;

вулиця Сурікова, 1 — 55;

провулок Сурікова, 1 — 27, 2 — 34;

провулок Привольный, 2 — 32а;

вулиця Леся Курбача, 2 — 50;

вулиця Альвинского, 2 — 26/2.

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:

вулиця Боброва, 19а, 23, 25;

провулок Січовий, 3 — 11, 16 28, 26/7;

вулиця Кронштадская, 23 — 39.

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