У Дніпрі діти вигадали собі сумнівну забавку - прогулюватись по покинутій будові та кидатись звідти камінням у вікна, машини і гаражі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.

Так, місцевий мешканець Жека Сохач опублікував відео, на якому можна побачити, як підлітки переміщуються по території покинутої будови. Бігаючи по багатоповерхівці, вони ще й кидали камінням у вікна будинків і у машини, що стоять внизу.

Відомо, що мова йде про будову "Нова перемога". В соцмережі повідомляють, що підлітки щодня лазять по недобудованій багатоповерхівці. При цьому серед підлітків, які прониклися такою "розвагою", є і дівчата.

В коментарях намагалися стати на бік дітей - мовляв, майже всі в такому віці бігали по забудовам. Однак у відповідь на це дніпряни наголосили, що в даному випадку підлітки ще й кидаються камінням та псують чуже майно.

"70% - просто екскурсія, а 30% - екстрім, каміння з верху висотки по дахам і вікнам будинків, гаражам, машинам..." - написав місцевий мешканець Жека Сохач.

У коментарях відзначили, що такі "розваги" є вкрай небезпечними і можуть призвести до нещасного випадку.

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