В Днепре произошел вопиющий инцидент в маршрутке - водитель "прокатил" зажатого дверями пассажира, у которого есть инвалидность

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Оbozrevatel.

Так, по данным СМИ, в Днепре водитель маршрутки отказался впускать в салон пассажира с инвалидностью.

Сообщается, что мужчина хотел воспользоваться своим правом на льготный проезд, однако как только он ступил на первую ступеньку, маршрутчик продолжил движение, закрыв дверь и зажав тем часмим пассажира.

Днепрянину придавило ногу и руку, которой он держался за поручень в салоне маршрутки. В таком положении водитель маршрутки протащил его еще несколько метров. После этого в ситуацию уже вмешались возмущенные пассажиры. Когда мужчине все же удалось полноценно попасть в салон маршрутки, водитель заявил, что не будет обслуживать калеку.

Как известно, конфликты между пассажирами и водителями общественного транспорта в Украине не являются редкостью. Особенно часто водители маршруток отказывают пассажирам в льготном проезде, ссылаясь на ограничение количества льготных мест, однако украинским законодательством такие ограничения не предусматриваются.

Напомним, маршрутчник из Запорожья остановил автобус с пассажирами ради обеда, кадры.

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