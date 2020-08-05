В Днепре разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-паблик "Поиск пропавших детей".

Так, в Днепре разыскивают 17-летнего Игоря Фурсова.

Родители и знакомые несовершеннолетнего сообщили, что Игорь проживает на жилмассиве "Красный Камень". В последний раз он выходил на связь 4 августа в 23.30. Так, поздно вечером парень написал, что уже едет домой, после этого он на связь не выходил. Где он находится сейчас и с кем - никто не знает.

Известны также приметы пропавшего парня. Он был одет в темно-зеленую футболку и рваные джинсы черного цвета.

У парня светлые волосы, серо-голубые глаза, курносый нос. Телосложение у юноши стройное, спортивное.

"Если у вас есть информация о местонахождении Игоря, сообщите по телефонам: 102 (полиция), 732-07-00, 098-172-11-84 ("Поиск пропавших детей Днепр")", - говорится в сообщении.

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