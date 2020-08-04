У Дніпрі та області розшукують 59-річну жінку з Харківщини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на групу "Пошук зниклих дітей" в соцмережі Facebook.

Так, на Дніпропетровщині шукають безвісти зниклу жінку, яка пропала ще 29 липня в селі Олянівка Красноградського району Харківської області.

Повідомляється, що 59-річна Ольга Григорівна Махиня, за даними поліції, може наразі знаходиться в Дніпропетровській області.

Серед особливих прикмет жінки - горб на спині та відсутні передні зуби.

"Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Ольги, повідомте за номерами: 102, 732-07-00, 098-172-11-84", - йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялось, що в Одесі розшукують 30-річного чоловіка, який пішов на роботу та не повернувся.

"Пропав Осипенко Віталій. 30 років. Він вийшов з роботи по вулиці Онезькій, 29, близько 13.00 29 липня в магазин поруч з роботою, і до цих пір не дав про себе знати", - повідомили в соцмережі.

За словами знайомих, йому могло стати погано, так як у чоловіка проблеми з тиском. В день, коли його востаннє бачили, зниклий був одягнений в бордову футболку та червоні шорти. Завжди носив окуляри.

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