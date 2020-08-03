Пенсіонерки немає вдома вже п'ятий день

У Дніпрі розшукують зниклу безвісти пенсіонерку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дописи в соцмережі.

Так, у Дніпрі зникла безвісти 83-річна жінка, яка вийшла з дому і не повернулася. Рідні звернулись за допомогою у пошуках бабусі до дніпрян через соцмережі.

Користувачка Вікторія Мороз написала на своїй сторінці в Facebook, що жінка пішла з дому на прогулянку ще в четвер, 30 липня, о 10 ранку, і так і не повернулася.

Вона живе в Індустріальному районі Дніпра, на проспекті Петра Калнишевського. Зниклу 83-річну жінку звати Раїса Миколаївна Каземірова.

Вона була одягнена в халат синьо-зеленого кольору на блискавці і флісову жилетку оливкового кольору на блискавці, на ногах - капці бежевого кольору. Зріст жінки - близько 165 см.

Рідні просять усіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклої безвісти пенсіонерки, телефонувати за номером 067-6377767.

Раніше повідомлялось, що в одному зі столичних лісів виявили 78-річну пенсіонерку з втратою пам'яті. Стало відомо, що бабуся не знала, як їй повернутися додому, тому що вона страждає провалами в пам'яті. Нещасну жінку під час прогулянки виявили випадкові перехожі. У бабусі був при собі лист паперу, на якому були записані номери телефонів її рідних та адреса проживання.

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