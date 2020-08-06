В Днепре двое мужчин украли в супермаркете бутылку виски стоимостью более 9 тысяч гривен

Как передает Politeka, об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Так, сообщается, что мужчины вынесли из магазина виски Macallan 18 стоимостью 9260 грн.

"Гулять так гулять - подумали оба и вынесли бутылку виски Macallan 18 стоимостью 9260 грн. Также были замечены на нескольких других магазинах. Ох уж эти сомелье, знают толк в алкоголе", - говорится в сообщении.

Также опубликованы скриншоты с записи камеры видеонаблюдения и непосредственно само видео, как мужчины берут бутылку дорогого алкоголя.

Следует отметить, что The Macallan - это элитный шотландский бренд виски из региона Хайленд. Цена на этот алкоголь может быть разной - в зависимости от количества лет выдержки благородного напитка.

Ранее сообщалось, что в городе Новомосковске Днепропетровской области мужчина представился социальным работником и ограбил пенсионерку. Так, по данным местных СМИ, 83-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбили. По ее словам, к ней домой пришел мужчина, который представился социальным работником. Он заверил женщину в том, что ему необходимо переписать номера всех купюр, которые есть у нее в доме. Целью этой переписи якобы была необходимость в замене купюр. Доверчивая пенсионерка вынесла все деньги, и тогда злоумышленник выхватил их из рук женщины и поспешно скрылся. Сумма, которую похитил "социальный работник", составляла 60 тысяч гривен, 2 тысячи долларов и 40 тысяч рублей.

Напомним, под Днепром малолетние грабители устроили охоту на женщин: "Ждали рано утром...".

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