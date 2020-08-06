На Днепропетровщине ветеринары спасли щенка, которого принесли в клинику, чтобы усыпить

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Никопольский приют для животных "Шанс На Жизнь".

Так, в Никополе в ветлечебницу привезли парализованного молодого песика на усыпление. Персонал клиники сразу же влюбился в собачку по имени Яша и речи о том, чтобы усыпить животное, уже не шло.

Оказалось, что бабушка, которая была хозяйкой этого щенка, понимала, что "не потянет" его лечение и поэтому решила его усыпить.

Яша не просто не мог ходить, но и не мог даже ползать, ведь его парализовало ниже пояса.

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Волонтер, к которому обратилась бабушка, понимала, что не сможет попросить сотрудников клиники усыпить Яшу, но одновременно и понимала, что в приюте он также не сможет жить.

Однако местный ветеринар наотрез отказался делать эвтаназию.

"Яшу усыплять отказываюсь - в него вся клиника влюбилась! Мы дарим ему коляску и дружно ищем ему семью", - рассказал врач.

Таким образом, сотрудники клиники в прямом и переносном смыслах поставили Яшу на ноги. На видео можно наблюдать первые шаги молодого песика.

Gepostet von Нікопольський Притулок Для Тварин "Шанс На Життя" am Dienstag, 4. August 2020

Персонал клиники рассказал, что Яша - невероятно позитивный и жизнерадостный молодой спаниель. Сейчас ему ищут человека, который будет готов подарить питомцу любовь и заботу.

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