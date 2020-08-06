На Днепропетровщине ветеринары спасли щенка, которого принесли в клинику, чтобы усыпить
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Никопольский приют для животных "Шанс На Жизнь".
Так, в Никополе в ветлечебницу привезли парализованного молодого песика на усыпление. Персонал клиники сразу же влюбился в собачку по имени Яша и речи о том, чтобы усыпить животное, уже не шло.
Оказалось, что бабушка, которая была хозяйкой этого щенка, понимала, что "не потянет" его лечение и поэтому решила его усыпить.
Яша не просто не мог ходить, но и не мог даже ползать, ведь его парализовало ниже пояса.
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Волонтер, к которому обратилась бабушка, понимала, что не сможет попросить сотрудников клиники усыпить Яшу, но одновременно и понимала, что в приюте он также не сможет жить.
Однако местный ветеринар наотрез отказался делать эвтаназию.
"Яшу усыплять отказываюсь - в него вся клиника влюбилась! Мы дарим ему коляску и дружно ищем ему семью", - рассказал врач.
Таким образом, сотрудники клиники в прямом и переносном смыслах поставили Яшу на ноги. На видео можно наблюдать первые шаги молодого песика.
Персонал клиники рассказал, что Яша - невероятно позитивный и жизнерадостный молодой спаниель. Сейчас ему ищут человека, который будет готов подарить питомцу любовь и заботу.
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