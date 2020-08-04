У Дніпропетровській області школяр допоміг безпритульному песику, голова якого застягла у баклажці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий сайт 5632.
Так, у Павлограді Дніпропетровської області школяр Данило Осока відшукав собаку, яка потрапила у пастку і бігала по місту з баклажкою на голові. Напередодні місцеві жителі писали в соцмережах про те, що бачили нещасну тварину і не змогли її зловити, щоб допомогти.
Волонтери щодня виходили на пошуки песика, який потрапив у халепу, але ніяк не могли його відловити. Одного разу вже навіть майже вдалося це зробити, але врешті песик все-таки втік.
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Через деякий час 16-річний школяр Данило Осока, який також брав участь у пошуках тварини, вирішив ввечері ще раз пройтися по району, в якому найчастіше бачили собаку, і виявив її вже без пляшки на голові.
Хлопчик поспішив заспокоїти волонтерів і розповів, що тварина вже в повному порядку.
Слід зазначити, що Данило Осока в 2019 році був нагороджений статуеткою "Світло душі" за добре серце.
Хлопець протягом декількох років допомагає павлоградським волонтерам в догляді за тваринами, прилаштовує їх в добрі руки, займається організацією у своїй школі збору допомоги на тварин, доставляє постраждалих тваринок до ветклініки.
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