У Дніпропетровській області група зловмисників нападала на фермерів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Департамента стратегічних розслідувань Нацполіціі України.
Так, у департаменті повідомили, що на Дніпропетровщині судитимуть учасників банди, які "спеціалізувалася" на розбійних нападах на фермерів.
Ще 4 місяці тому, в ніч з 23 на 24 квітня поліцейські затримали організатора та учасників банди під час збройного нападу на помешкання фермера. Наразі досудове розслідування за даним фактом вже завершено, і обвинуваченим може загрожувати до 15 років тюрми.
Відомо, що до складу банди входили особи, у яких вже були судимості за скоєння тяжких злочинів. Лідером банди був 59-річний мешканець Дніпропетровської області, який долучив до кримінальної діяльності і свого 32-річного сина. Жертвами банди ставали виключно фермери.
"На справу" зловмисники йшли завжди після ретельної підготовки - вони спостерігали за особою та її будинком, вивчали розпорядок дня, обстежували прилеглу територію на наявність відеокамер та собак. Якщо на подвір’ї були тварини, щоб ті не підіймали галас, за кілька днів до нападу зловмисники підкидали їм отруту.
Оперативники встановили, що зловмисники готуються до наступного нападу на помешкання фермера у місті Синельникове. Про це було повідомлено господареві. Зловмисникам влаштували засідку в будинку фермера. Коли вони проникли до будинку, їх одразу затримали. У кожного учасника банди при собі була зброя.
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