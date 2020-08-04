У Дніпропетровській області група зловмисників нападала на фермерів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Департамента стратегічних розслідувань Нацполіціі України.

Так, у департаменті повідомили, що на Дніпропетровщині судитимуть учасників банди, які "спеціалізувалася" на розбійних нападах на фермерів.
 
Ще 4 місяці тому, в ніч з 23 на 24 квітня поліцейські затримали організатора та учасників банди під час збройного нападу на помешкання фермера. Наразі досудове розслідування за даним фактом вже завершено, і обвинуваченим може загрожувати до 15 років тюрми.
 
Відомо, що до складу банди входили особи, у яких вже були судимості за скоєння тяжких злочинів. Лідером банди був 59-річний мешканець Дніпропетровської області, який долучив до кримінальної діяльності і свого 32-річного сина. Жертвами банди ставали виключно фермери.

"На справу" зловмисники йшли завжди після ретельної підготовки - вони спостерігали за особою та її будинком, вивчали розпорядок дня, обстежували прилеглу територію на наявність відеокамер та собак. Якщо на подвір’ї були тварини, щоб ті не підіймали галас, за кілька днів до нападу зловмисники підкидали їм отруту.
 
Оперативники встановили, що зловмисники готуються до наступного нападу на помешкання фермера у місті Синельникове. Про це було повідомлено господареві. Зловмисникам влаштували засідку в будинку фермера. Коли вони проникли до будинку, їх одразу затримали. У кожного учасника банди при собі була зброя.
Обвинувачені знаходяться під вартою, їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині судитимуть учасників банди, які «спеціалізувалася» на розбійних нападах на фермерів

На Дніпропетровщині судитимуть учасників банди, які «спеціалізувалася» на розбійних нападах на фермерів В ніч з 23 на 24 квітня цього року поліцейські затримали організатора та учасників банди під час збройного нападу на помешкання фермера. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинуваченим може загрожувати до 15-ти років ув’язнення. До складу банди входили особи з числа раніше засуджених за скоєння тяжких злочинів. Її лідером був 59-річний мешканець області, який долучив до кримінальної діяльності свого 32-річного сина. Характерною рисою цього угруповання було те, що їхніми жертвами ставали виключно фермери. Зловмисники ретельно готувалися перед тим, як вийти на «справу» - спостерігали за особою та її будинком, вивчали розпорядок дня, обстежували прилеглу територію на наявність камер відеоспостереження та собак. Також ретельно прораховували шляхи потрапляння до будинку та шляхи відходу. Якщо на подвір’ї були тварини, щоб ті не підіймали галас, за кілька днів до нападу підкидали їм отруту. В ході процесуальних заходів оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області встановили, що зловмисники готуються до наступного нападу на помешкання фермера у місті Синельникове. Поліцейські повідомили господаря та влаштували засідку в будинку фермера. Коли зловмисники проникли до будинку, то одразу були затримані спецпризначенцями Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. У кожного учасника при собі була зброя, яку вилучили правоохоронці. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 3 та 4 ст.187 (розбій), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувачені знаходяться під вартою. Зловмисникам може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Національна поліція України #Дніпро #злочин #розбій #обвинувальний_акт #новини #департаментстратегічнихрозслідувань #ДСР #поліція

Gepostet von Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України am Montag, 3. August 2020

Нагадаємо, у Дніпрі чоловіки "під кайфом" гналися за переляканою дівчинкою, ніхто не допоміг: деталі.

Також Politeka писала про те, що у Дніпрі виправдовують чоловіка, який побив дівчину в маршрутці: "Завжди допоможе".

Раніше Politeka повідомляла, що жінка атакувала дітей в Дніпрі, приїхала швидка і поліція: "Бризнула в обличчя...".