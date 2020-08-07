Морпеха Ярослава Журавля из Днепропетровщины наградили орденом "За мужество"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.

Так, глава государства наградил посмертно погибшего на Донбассе морпеха, а также еще четырех украинских военных, которые погибли в результате засады боевиков под Зайцевым.

Как известно, 13 июля, при попытке эвакуировать тело своего погибшего командира лейтенанта Дмитрия Красногрудя, Ярослав Журавель получил ранения во вражеской засаде недалеко от поселка Зайцево. Он до последнего избегал возможности попасть в плен. По данным командования ООС, боевики не давали украинским бойцам возможности эвакуировать раненого. Журавель был с серьезным ранением в "серой зоне" еще несколько дней, а потом умер.

Когда разведчик Красногрудь подорвался на растяжке, Ярослав Журавель и медик Николай Илин ("Эстонец") отправились в "серую зону", чтобы забрать тело погибшего командира. Наблюдатели ОБСЕ договорились с боевиками "ДНР" о перемирии. Во время операции по эвакуации украинские военные были одеты в белые жилеты и каски, однако боевики на это не отреагировали и цинично открыли огонь по бойцам ВСУ.

Медика "Эстонца" убили на месте, а морпех Журавель несколько дней, будучи раненым, пытался доползти до украинской территории. Он самостоятельно наложил себе жгут, чтобы остановить кровотечение. Какое-то время БПЛА снимал раненого разведчика, но потом сержант пропал из зоны видимости. По итогу три дня подряд боевики не позволяли проводить поисковую операцию.

"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", - сказал Зеленский.

Слудет отметить, что история с раненым под Зайцевым морпехом является не такой однозначной. В частности, недавно побратимы и сослуживцы Журавля опубликовали обращение, в котором рассказали, что на самом деле никто не пытался эвакуировать раненого. По их словам, на операцию по эвакуации дважды была готова выдвинуться группа военных, однако они получали отказ от командования.

Напомним, известны новые подробности трагедии с бойцами ВСУ под Зайцевым: "Не было никаких попыток спасти...".