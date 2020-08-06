На Дніпропетровщині ветеринари врятували цуценя, якого принесли до клініки, щоб приспати
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Нікопольський притулок для тварин "Шанс На Життя".
Так, у Нікополі в ветлікарню привезли паралізованого молодого песика на усипляння. Персонал клініки відразу ж закохався в песика на ім'я Яша й мови про те, щоб приспати тварину, вже не йшло.
Виявилося, що бабуся, яка була власницею цього песика, розуміла, що "не потягне" його лікування і тому вирішила його приспати.
Яша не просто не міг ходити, але й не міг навіть повзати, адже його паралізувало нижче попереку.
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Волонтер, до якого звернулася бабуся, розуміла, що не зможе попросити співробітників клініки приспати Яшу, але водночас і розуміла, що в притулку він також не зможе жити.
Однак місцевий ветеринар навідріз відмовився робити евтаназію.
"Яшу присипляти відмовляюся - в нього вся клініка закохалася! Ми даруємо йому коляску і дружно шукаємо йому сім'ю", - розповів лікар.
Таким чином, співробітники клініки в прямому і переносному сенсах поставили Яшу на ноги. На відео можна спостерігати перші кроки молодого песика.
Персонал клініки розповів, що Яша - неймовірно позитивний і життєрадісний молодий спанієль. Зараз йому шукають людину, яка буде готова подарувати вихованцеві любов і турботу.
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