На Дніпропетровщині ветеринари врятували цуценя, якого принесли до клініки, щоб приспати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Нікопольський притулок для тварин "Шанс На Життя".

Так, у Нікополі в ветлікарню привезли паралізованого молодого песика на усипляння. Персонал клініки відразу ж закохався в песика на ім'я Яша й мови про те, щоб приспати тварину, вже не йшло.

Виявилося, що бабуся, яка була власницею цього песика, розуміла, що "не потягне" його лікування і тому вирішила його приспати.

Яша не просто не міг ходити, але й не міг навіть повзати, адже його паралізувало нижче попереку.

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Волонтер, до якого звернулася бабуся, розуміла, що не зможе попросити співробітників клініки приспати Яшу, але водночас і розуміла, що в притулку він також не зможе жити.

Однак місцевий ветеринар навідріз відмовився робити евтаназію.

"Яшу присипляти відмовляюся - в нього вся клініка закохалася! Ми даруємо йому коляску і дружно шукаємо йому сім'ю", - розповів лікар.

Таким чином, співробітники клініки в прямому і переносному сенсах поставили Яшу на ноги. На відео можна спостерігати перші кроки молодого песика.

Gepostet von Нікопольський Притулок Для Тварин "Шанс На Життя" am Dienstag, 4. August 2020

Персонал клініки розповів, що Яша - неймовірно позитивний і життєрадісний молодий спанієль. Зараз йому шукають людину, яка буде готова подарувати вихованцеві любов і турботу.

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