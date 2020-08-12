В Днепре пропала без вести 13-летняя девочка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Волонтерскую группу Поиск пропавших детей" в Facebook.

Так, сообщается, что в Днепре пропала без вести 13-летняя девочка Эмилия Шаврина. Известно, что девочка ушла к подруге 5 августа, и с тех пор с ней нет связи, а о ее местонахождении ничего не известно.

Родители девочки забили тревогу и обратились в полицию только через неделю после исчезновения Эмилии, 11 августа.

По предварительной информации, 13-летняя девочка все это время была с подругой.

Сообщается также об особых приметах Эмилии. Рост - около 145 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, темные волосы и зеленые глаза. Информации о том, в какой одежде была девочка, нет.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении Эмилии, - срочно сообщите по телефонам: 102 или 732-07-00, 098-172-11-84 (ПОИСК пропавших детей Днепр)", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в Яготине Киевской области 9 августа пропала 12-летняя София Недобой. Девочка вышла из дома в воскресенье, 9 августа, около 7 вечера, и до сих пор не вернулась.

Девочку ищут сотрудники местного отделения полиции, кинологи, бойцы Нацгвардии, другие ведомтсва и неравнодушные граждане.

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