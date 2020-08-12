Жителі Дніпра масово повідомляють про незрозумілі вибухи, які чутно у різних частинах міста
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
"Чутно вибухи, район Набережної, Литейна, дуже сильно бахнуло вже двічі, хто що знає?" - пише користувачка соцмережі з Дніпра.
Про інші вибухи повідомив дніпрянин, що мешкає на Кірова.
За його словами, вибухи лунають вже другу ніч - такі потужні, що аж стіни у квартирі здригаються, і спати вже не хочеться.
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Жителі Дніпра висловлюють тривогу з цього приводу та просять пояснити, що відбувається.
Тим часом місцевий Telegram-канал повідомив, що вибухи можуть бути пов'язані з роботами, які ведуться для будівництва метро у місті.
Як відомо, наприкінці липня 2020 року в мерії Дніпра повідомили, що компанія-підрядник отримала необхідний документ на проведення вибухових робіт для будівництва метро і готова взятися за справу. При цьому анонсувалось, що вибухові роботи розпочнуться в 20-х числах серпня.
"На сьогоднішній день дозвіл на вибухи отримано. Ми плануємо, що наш підрядник зможе перейти до підривних робіт, орієнтовно, через три тижні. Тобто ми будемо говорити: в 20-х числах серпня", - розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
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