Жителі Дніпра масово повідомляють про незрозумілі вибухи, які чутно у різних частинах міста

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

"Чутно вибухи, район Набережної, Литейна, дуже сильно бахнуло вже двічі, хто що знає?" - пише користувачка соцмережі з Дніпра.

Про інші вибухи повідомив дніпрянин, що мешкає на Кірова.

За його словами, вибухи лунають вже другу ніч - такі потужні, що аж стіни у квартирі здригаються, і спати вже не хочеться.

Жителі Дніпра висловлюють тривогу з цього приводу та просять пояснити, що відбувається.

Тим часом місцевий Telegram-канал повідомив, що вибухи можуть бути пов'язані з роботами, які ведуться для будівництва метро у місті.

Як відомо, наприкінці липня 2020 року в мерії Дніпра повідомили, що компанія-підрядник отримала необхідний документ на проведення вибухових робіт для будівництва метро і готова взятися за справу. При цьому анонсувалось, що вибухові роботи розпочнуться в 20-х числах серпня.

"На сьогоднішній день дозвіл на вибухи отримано. Ми плануємо, що наш підрядник зможе перейти до підривних робіт, орієнтовно, через три тижні. Тобто ми будемо говорити: в 20-х числах серпня", - розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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