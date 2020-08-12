В Днепре произошла очередная трагедия на воде - погиб 7-летний мальчик

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Информатор".

Трагедия произошла на территории жилого массива "Ломовский", который ранее назывался "Фрунзенский".

По данным местных СМИ, семилетний мальчик утонул на канале. По предварительной информации, ребенок с семьей праздновал свой день рождения на пляже канала. В какой-то момент ребенок пошел купаться, нырнул в воду и скрылся из виду. Родители вызвали спасателей. Тело мальчика достали водолазы и передали судмедэкспертам.

Ранее также сообщалось, что под Днепром в водоеме обнаружили тело рыбака. 55-летний мужчина утонул, когда решил искупаться во время рыбалки. Трагедия произошла на канале "Днепр-Донбасс" возле села Бабайковка Царичанского района Днепропетровской области.

Во время рыбалки один из мужчин решил пойти искупаться, после чего скрылся. На следующий день сотрудники ГСЧС приступили к обследованию водоема в поисках пропавшего рыбака. Прибыв на место трагедии, двое водолазов обследовали 360 квадратных метров акватории и нашли тело погибшего мужчины. Погибшим оказался мужчина 1965 года рождения. Его тело нашли на глубине 3 метров на расстоянии 45 метров от берега.

Напомним, под Днепром выезд группы детей на водоем закончился трагедией.

Ранее Politeka писала о ЧП в киевском парке: плавание в водоеме закончилось трагедией, детали.