У Дніпропетровській області 7-річний хлопчик потонув у водоймі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляють, що у Софіївському районі Дніпропетровської області 7-річний хлопчик потонув у водоймі. Тіло дитини знайшли в воді на відстані трьох метрів від берега.

Трагедія сталася 4 серпня в селі Вишневому Дніпропетровської області. Даний населений пункт знаходиться недалеко від міста Кам'янське.

Відомо, що міжнародний благодійний фонд "Максимум" організував спортивно-розважальні заходи для групи дітей, в якій налічувалось 39 осіб. У групі було 25 дітей з неблагополучних сімей та 15 дітей, які відпочивали з батьками з числа волонтерів.

Волонтер благодійного фонду розповів, що в день проведення заходів 7-річний хлопчик не слухався, проігнорував заборони дорослих та пішов до води, де сидів на березі. За ним пішла 10-річна дівчинка, яка побачила, що хлопчика вже на березі немає. Через деякий час тіло хлопчика знайшли у водоймі на відстані трьох метрів від берега.

Повідомляється, що на місці працювала поліція, і наразі з'ясовуються всі обставини і деталі трагічного випадку.

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