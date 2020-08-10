У Дніпрі сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинула маленька дитина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Так, спікер ГУНП в Дніпропетровській області Анна Старчевська повідомила, що на Полтавському шосе в Дніпрі сталася серйозна ДТП.
За попередньою інформацією, водій Lanos не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.
В результаті аварії важкі травми отримали пасажири і водій Lanos, а однорічний хлопчик, який знаходився в цьому авто, загинув на місці.
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Також отримали травми пасажири Skoda. Всіх постраждалих було шпиталізовано.
За даним фактом було відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Призначено відповідні експертизи для розслідування причин аварії.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років, а також позбавлення водійських прав строком до 3 років.
"У людей взагалі мізки відсутні. Як можна гнати, коли у тебе однорічна дитина в салоні? І напевно без автокрісла", "Ми вчора проїжджали цю аварію, це жах - побачити таке вживу, там всі летять", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, у Дніпрі 17-річний розбився в ДТП разом з дівчатами, кадри з місця.
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