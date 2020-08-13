На Днепропетровщине пропал несовершеннолетний парень

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Так, по данным правоохранителей, в городе Новомосковске Днепропетровской области разыскивают 17-летнего Луку Татаринова.

В минувшую пятницу, 7 августа, 17-летний парень ушел из реабилитационного центра и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

В полции опубликовали приметы пропавшего без вести. На вид ему около от 17 до 18 лет, рост - около 160-165 см, телосложение худощавое, волосы светлые, коротко стриженные (прическа "бокс"), глаза тоже светлого цвета.

Парень был одет в футболку, шорты и кроссовки с серыми вставками или черные резиновые тапочки.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о том, где может находиться Лука, просят звонить по телефонам 102 или (096) 739-54-67 или 099-298-85-36.

Как известно, случаи исчезновения несовершеннолетних в Украине в последнее время особо участились. Иногда причиной тому становятся несчастные случаи или различного рода неприятности, в которые попадают молодые люди. Бывают также случаи, когда дети попросту куда-то уходят, не предупредив об этом родных. Часто это случается преднамеренно, на фоне конфликтов с семьей. Полицию призывает внимательно следить за своими детьми и стараться не оставаться без связи с ними.

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