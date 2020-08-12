У Дніпрі зникла безвісти 13-річна дівчинка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Волонтерську групу Пошук зниклих дітей" в Facebook.

Так, повідомляється, що у Дніпрі зникла безвісти 13-річна дівчинка Емілія Шавріна. Відомо, що дівчинка пішла до подруги 5 серпня, і з тих пір з нею немає зв'язку, а про її місцезнаходження нічого не відомо.

Батьки дівчинки забили на сполох і звернулися в поліцію тільки через тиждень після зникнення Емілії, 11 серпня.

За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка весь цей час була з подругою.

Повідомляється також про особливі прикмети Емілії. Зріст - близько 145 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, темне волосся і зелені очі. Інформації про те, в якому одязі була дівчинка, немає.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Емілії, - терміново повідомте за номерами: 102 або 732-07-00, 098-172-11-84 (ПОШУК зниклих дітей Дніпро)", - йдеться в повідомленні.

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Дівчинку шукають співробітники місцевого відділення поліції, кінологи, бійці Нацгвардії, інші відомтсва та небайдужі громадяни.

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