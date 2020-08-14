Женщина была выпившей или под наркотиками

В одном из магазинов Днепра произошел скандал, в результате которого пострадал один из посетителей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепре неадекватная женщина забросала камнями витрину магазина, в результате чего один из посетителей получил ранения.

Инцидент произошел в магазине импортных товаров на проспекте Мира, 12.

Как сообщают местные СМИ, по неизвестным причинам в заведение забежала женщина и начала хаотично бросать камни в витрину магазина. Она также попала камнем в одного из посетителей, который пытался защитить своего сына от неадекватных действий женщины.

По словам очевидцев, во время швыряния камнями женщина была пьяной или под наркотиками. Она вела себя неадекватно, постоянно кричала и вырывалась из рук, когда ее пытались держать, чтобы она успокоилась.

На место происшествия прибыли полицейские, которым удалось скрутить нападавшую и отвезли в ближайшее отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента.

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