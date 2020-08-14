В одном из магазинов Днепра произошел скандал, в результате которого пострадал один из посетителей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".
Так, в Днепре неадекватная женщина забросала камнями витрину магазина, в результате чего один из посетителей получил ранения.
Инцидент произошел в магазине импортных товаров на проспекте Мира, 12.
Как сообщают местные СМИ, по неизвестным причинам в заведение забежала женщина и начала хаотично бросать камни в витрину магазина. Она также попала камнем в одного из посетителей, который пытался защитить своего сына от неадекватных действий женщины.
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По словам очевидцев, во время швыряния камнями женщина была пьяной или под наркотиками. Она вела себя неадекватно, постоянно кричала и вырывалась из рук, когда ее пытались держать, чтобы она успокоилась.
На место происшествия прибыли полицейские, которым удалось скрутить нападавшую и отвезли в ближайшее отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента.
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