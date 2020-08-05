У Дніпрі стався кричущий інцидент в маршрутці - водій "прокатав" затиснутого дверима пасажира, який має інвалідність

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Оbozrevatel.

Так, за даними ЗМІ, у Дніпрі водій маршрутки відмовився впускати в салон пасажира з інвалідністю.

Повідомляється, що чоловік хотів скористатись своїм правом на пільговий проїзд, однак щойно він ступив на першу сходинку, маршрутчик продовжив рух, закривши двері і затиснувши тим часмим пасажира.

Дніпрянину придавило ногу і руку, якою він тримався за тростину в салоні маршрутки. У такому положенні водій маршрутки протягнув його ще декілька метрів. Після цього в ситуацію вже втрутилися обурені пасажири. Коли чоловіку все ж вдалося повноцінно потрапити в салон маршрутки, водій заявив, що не буде обслуговувати каліку.

Як відомо, конфлікти між пасажирами та водіями громадського транспорту в Україні не є рідкістю. Особливо часто водії маршруток відмовляють пасажирам у пільговому проїзді, посилаючись на обмеження кількості пільгових місць, однак українським законодавством такі обмеження не передбачаються.

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