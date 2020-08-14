На Дніпропетровщині пасажири громадського транспорту влаштовують бійки за місця в автобусі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет 34-го каналу.
Так, у Кривому Розі на зупинці громадського транспорту пасажири побилися за місце в автобусі. Відео бійки виклали в соцмережі. В коментарях до відео зазначається, що подібні конфлікти відбуваються щодня. Справа в тому, що для того, щоб сісти в маршрутку, потрібно вистояти чималу чергу.
Знятий на відео інцидент стався на зупинці "Надія" в Покровському районі Кривого Рогу. Люди, які стояли в черзі, не поділили місця в салоні 228-го автобуса.
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У мерії Кривого Рогу пояснили, що черги і конфлікти на зупинках виникають через карантинні обмеження. В салоні не може бути більше пасажирів, ніж посадкових місць.
На відео можна побачити, як між пасажирами пенсійного віку виникає конфлікт, у ході якого жінка лупцює чоловіка руками і квітами.
Комунальники ж радять жителям Кривого Рогу їздити тролейбусами. Вони дублюють маршрути міських автобусів і маршруток і мають більше пасажирських місць.
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