На живописный пляж съезжаются даже из других городов

На Днепропетровщине живописный пляж "Мальдивы" оказался опасным для отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, спасатели бьют тревогу, потому что "Мальдивы", которые находятся в Днепропетровской области, оказались не такими безопасными, как все думали. В воду сливают отходы производства, и в ней были найдены химические соединения.

В июне 2020 года спасатели произвели замеры радиационного фона на "Мальдивах". Мероприятие проводили, чтобы донести до населения и до приезжих туристов подробную информацию о фоне радиации этой местности.

Измерения на разных частях территории, где расположены водоемы, показали результаты от 0,04 до 0,08 микрозивертов. При этом безопасным считается уровень радиации до 0,5 микрозивертов.

Таким образом, по словам спасателей, данные водоемы не являются местом для купания. К тому же, они не обустроены, а также не определены местными органами власти как пляжи, и по факту являются частью промышленной зоны. На этой территории производят добычу и переработку руд, а вода и песок на данной территории являются местом циркон-рутил-ильменитового месторождения редких металлов.

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