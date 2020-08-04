Під Дніпром відбувається справжнє екологічне лихо, і місцеві жителі шукають винних о цьому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Дніпро TV.

Так, у садовому товаристві "Петрівське-2" біля села Шевченко Дніпропетровської області відбувається справжнє екологічне лихо. Тут стоїть стійкий запах мертвої риби і тварин, які не змогли втекти. Неприємні аромати чутно на кілька кілометрів.

За словами місцевих жителів, раніше тут жили птахи з Червоної книги. Зокрема, прилітали чаплі, особливий вид гусей і т.д. Зараз у цій місцевості такого вже не спостерігається, а можна відчути лише трупний запах.

Екоактивісти б'ють на сполох. Хтось із місцевих розламав дамбу і вся вода, яка була в цьому озері, кудись поділася. Люди розповіли, що ставок злили тиждень тому, і тепер з привабливого місця він перетворився в страшенний сморід.

Глава Горьківської сільської ради Леонід Баєв повідомив, що озеро належить до "Агрофірми Наукова". Вони є постійними його користувачами і передавати в користування або в оренду не мають права. Баєв сказав, що до нього неодноразово приходили пропозиції віддати цей ставок.

Нагадаємо, по Дніпру "розгулює" півтораметрова змія, жителі налякані: кадри з місця.

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