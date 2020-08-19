На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

Так, в городе Кривой Рог Днепропетровской области без вести пропала молодая девушка.

По данным правоохранителей, 19-летняя Ирина Сергеевна Калинчук исчезла два дня назад. Девушка вышла из дома в понедельник, 17 августа, в 15.00, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В полиции также рассказали об особых приметах девушки. Она худощавого телосложения, у нее короткие волосы розового цвета. Ирина была одета в темно-синие джинсы с белыми лампасами, полосатую футболку и кеды синего цвета.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, сообщите по номерам: (0564) 40-02-32 067 456 06 00, 096 828 52 58", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Новомосковске Днепропетровской области разыскивают 17-летнего Луку Татаринова. Известно, что 7 августа 17-летний парень ушел из реабилитационного центра и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. На вид ему около 17-18 лет, рост - 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стриженные (прическа "бокс"), светлые глаза.

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