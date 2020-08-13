На Дніпропетровщині зник безвісти неповнолітній хлопець

Про це повідомляє Pоliteka з посиланням на пресслужбу Національної поліції Дніпропетровської області.

Так, за даними правоохоронців, у місті Новомосковську Дніпропетровської області розшукують 17-річного Луку Татаринова.

В минулу п'ятницю, 7 серпня, 17-річний хлопець пішов з реабілітаційного центру і досі про його місцезнаходження нічого не відомо.

У полції опублікували прикмети зниклого безвісти. На вигляд йому близько17-18 років, зріст - близько 160-165 см, худорлявої статури, волосся світле, коротко стрижене (зачіска "бокс"), світлі очі.

Хлопець був одягнений у футболку, шорти і кросівки з сірими вставками або чорні гумові тапочки.

Всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження неповнолітнього Луки Татаринова, просять звернутися за телефонами 102 або (096) 739-54-67 чи 099-298-85-36.

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