В Днепре устроили яркий перформанс в поддержку участников протестов в Беларуси

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, участники плейбек-театра Днепра провели в центре города перформанс, которым выразили поддержку белорусам, которые борются за демократию в своей стране.

Перформанс "Белый-Красный-Белый" состоялся в Днепре на площади Героев Майдана 20 августа.

К акции присоединились участники плейбек-театра и артисты Днепра.

На плакате, который находился на месте акции, отмечалось, что участники театра вдохновились событиями в Украине и Беларуси, и поэтому создали такой перформанс, целью которого является переосмысление процессов идентичности нации.

"Цель перформанса - переосмыслить процессы идентичности и самоопределения личности, сообщества, нации. Взросление как физиологиеский процесс, когда ребенок учится переворачиваться со спины на живот, вставать на четвереньки, ползти, делать первый шаг. Взросление, когда появляется потребность, чтобы наш голос был услышан, учтен, озвучен. Взросление нас как личностей, общества. Также суть перформанса - в поиске альтернативы насилию через перформативное действие. Мы вдохновлялись событиями в Беларуси и Украине", - говорится в тексте на плакате.

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