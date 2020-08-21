У Дніпрі з двох торгових центрів евакуюють людей через повідомлення про пожежу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Зазначається, що через пожежу людей просять покинути територію двох ТЦ: "Терра" і "Мост-сіті".

"В Мост-сіті інформують про пожежу і всіх просять покинути торговий центр. Така ж ситуація в Террі на 12 кварталі", - йдеться в повідомленні.

За даними інших джерел, будівлі двох ТЦ знову "замінували".

Наразі в "Мост-сіті", за даними журналістів Дніпра, вже знову пускають людей, однак магазини закриті.

На опублікованих фото можна побачити, що територію ТЦ огородили стрічкою. Також до будівлі прибули співробітники служб порятунку з собаками.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі під час виконання ремонтних робіт на одному з об'єктів сталася трагедія. Робочого вдарило струмом під час реконструкції магазину, через що він впав з великої висоти та помер на місці.

"Хлопця вдарило струмом, він впав з висоти і помер. На Вокзальній площі під час ремонту магазину робітник отримав удар струмом. Від цього впав з риштування (висота приблизно 8 м) і помер. Хлопцеві був 21 рік", - повідомили місцеві ЗМІ.

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