У Дніпрі з двох торгових центрів евакуюють людей через повідомлення про пожежу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Зазначається, що через пожежу людей просять покинути територію двох ТЦ: "Терра" і "Мост-сіті".
"В Мост-сіті інформують про пожежу і всіх просять покинути торговий центр. Така ж ситуація в Террі на 12 кварталі", - йдеться в повідомленні.
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За даними інших джерел, будівлі двох ТЦ знову "замінували".
Наразі в "Мост-сіті", за даними журналістів Дніпра, вже знову пускають людей, однак магазини закриті.
На опублікованих фото можна побачити, що територію ТЦ огородили стрічкою. Також до будівлі прибули співробітники служб порятунку з собаками.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі під час виконання ремонтних робіт на одному з об'єктів сталася трагедія. Робочого вдарило струмом під час реконструкції магазину, через що він впав з великої висоти та помер на місці.
"Хлопця вдарило струмом, він впав з висоти і помер. На Вокзальній площі під час ремонту магазину робітник отримав удар струмом. Від цього впав з риштування (висота приблизно 8 м) і помер. Хлопцеві був 21 рік", - повідомили місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, дніпрян попереджають про вибухи в місті, кадри: у мерії пояснили ситуацію.
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