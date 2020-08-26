На Днепропетровщине погиб 22-летний патрульный полицейский
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.
 
Так, патрульный полицейский Роман Ткачук утонул во время отдыха на водоеме.
 
"В нашей полицейской семье тяжелая утрата... Сегодня ушел из жизни патрульный Роман Татарчук. Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года, достойно служил украинскому народу. Месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Сегодня Роман отдыхал на водоеме и утонул", - говорится в сообщении.
 
 
У Романа Ткачука осталась жена и годовалая дочь.
 
В полиции Днепропетровщины выразили соболезнования родным и близким.
 
"Скорбим вместе с вами. Несказанно тяжело терять коллег и верных друзей. Тех, кто бок о бок с тобой искренне и преданно служит украинскому народу. Светлая память тебе, Роман", - говорится в сообщении.

В комментариях выражают соболезнования родным и близким.

"Узнали с мужем, остолбенели от ужаса... Знали лично, Боже, не верится ну никак... Пусть земля будет пухом", "Такой молодой! Только жить! Царство гебесное! Соболезнования родным и близким", - пишут днепряне.

Как известно, трагедии на воде - не редкость в Украине в теплую пору года, потому спасатели призывают граждан соблюдать все меры безопасности во время отдыха на водоемах и купаться только в отведенных для этого местах.

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