В полиции Днепропетровщины выразили соболезнования родным и близким.

"Скорбим вместе с вами. Несказанно тяжело терять коллег и верных друзей. Тех, кто бок о бок с тобой искренне и преданно служит украинскому народу. Светлая память тебе, Роман", - говорится в сообщении.

В комментариях выражают соболезнования родным и близким.

"Узнали с мужем, остолбенели от ужаса... Знали лично, Боже, не верится ну никак... Пусть земля будет пухом", "Такой молодой! Только жить! Царство гебесное! Соболезнования родным и близким", - пишут днепряне.

Как известно, трагедии на воде - не редкость в Украине в теплую пору года, потому спасатели призывают граждан соблюдать все меры безопасности во время отдыха на водоемах и купаться только в отведенных для этого местах.