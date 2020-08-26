В комментариях выражают соболезнования родным и близким.
"Узнали с мужем, остолбенели от ужаса... Знали лично, Боже, не верится ну никак... Пусть земля будет пухом", "Такой молодой! Только жить! Царство гебесное! Соболезнования родным и близким", - пишут днепряне.
Как известно, трагедии на воде - не редкость в Украине в теплую пору года, потому спасатели призывают граждан соблюдать все меры безопасности во время отдыха на водоемах и купаться только в отведенных для этого местах.
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой выдал подробности об опасной болезни: "Грустно, но..."
Кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото
Ольга Бузова на фото 15-летней давности всполошила сеть, такой ее мало кто помнит: "Когда все были со своими лицами"
Чувственная Джей Ло задрала ноги, показав истинное наслаждение: "Милый пирожочек"
Напомним, в водоеме под Днепром нашли тело рыбака: кадры и подробности трагедии.
Ранее Politeka писала о ЧП в киевском парке: плавание в водоеме закончилось трагедией, детали.