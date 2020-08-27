За нарушение карантина грозит штраф до 17 тыс. грн

Днепрян предупредили о продлении карантина, в связи с чем город ждут новые ограничения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как известно, в ходе заседания украинского правительства 26 августа был утвержден ряд ограничительных карантинных мероприятий, которые также коснутся и Днепропетровской области.

Следует отметить, что Днепр и область отнесли к "зеленой зоне" эпидемиологической опасности, поэтому на регион практически не распространяются карантинные ограничения.

Впрочем, во время заседания правительства было принято решение ввести некоторые правила и для "зеленых" областей.

В частности, с 26 августа в Днепре и области запрещается следующее:

дискотеки;

работа развлекательных заведений (ночных клубов);

работа предприятий общественного питания с организацией досуга;

концерты, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и для тех, у кого концертная деятельность в течение последнего года - основной вид деятельности.

Следует отметить, что запрет будет касаться только ночных клубов, дискотек и тех заведений развлечений, которые игнорируют введенные в рамках карантина ограничения. Заведений общественного питания данный запрет не коснется.

А вот тем, кто нарушает карантинные ограничения, грозят серьезные штрафы.

"Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые способствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине", - сказал Шмыгаль.

Как известно, за нарушение карантина предусматривается штраф до 17 тыс. грн.

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