У 2012 році депутат від БПП був у Партії регіонів

Новим мером Дніпра може стати головний лікар лікарні імені Мечникова та депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Риженко

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, 26 серпня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Дніпропетровської області він висунув на посаду мера Дніпра депутата від БПП Сергія Риженка.

Слід зазначити, що в 2012 році Сергій Риженко був депутатом обласної ради від партії регіонів. У 2015 році, коли президентом України став Петро Порошенко, Риженко став депутатом облради вже від БПП.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський з робочим візитом відвідує Дніпропетровську область. Очікується, що в першу чергу Зеленський мав відвідати Дніпро та приїхати на презентацію будівництва нового Міжнародного аеропорту. Крім того, Зеленський повинен ознайомитися з ходом реконструкції автомобільної дороги М-04 Дніпро - Кривий Ріг, а також із будівництвом критої спортивно-демонстративної споруди для ігор на території комплексу "Олімпійські резерви".

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Раніше Politeka писала, що Філатов заявив, що український уряд хоче забрати у міста 100 млн грн, призначених на будівництво аеропорту.