На Днепропетровщине бойцов 93-й ОМБр "Холодный Яр" наградили знаками отличия после возвращения с фронта
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу "Холодного Яра".
Так, губернатор области вручил награду лучшим военнослужащим "Холодного Яра", вернувшимся из зоны проведения операции Объединенных сил.
В поселке Черкасское Днепропетровской области, где расположена военная часть 93-й ОМБр, торжественно встретили "холоднояровцев", которые вернулись домой из Донбасса, где они более 7 месяцев выполняли боевые задачи. Лучшим защитникам Украины вручили государственные награды и ценные подарки.
Также в воинской части почтили память погибших. Командир сообщил, что за 7 месяцев ротации на Луганщине в результате агрессии со стороны боевиков погибли 9 бойцов "Холодного Яра". В честь павших Героев возложили цветы к Мемориалу памяти, каждого из погибших вспомнили поименно.
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Лучшие бойцы "Холодного Яра" получили медали "Защитнику Отечества" и "За военную службу Украине".
Встретить военных с фронта и наконец увидеть и обнять пришли их семьи, друзья и близкие.
Следует отметить, что за 7 месяцев ротации "холоднояровцы" уничтожили или повредили много вражеского оружия, техники и транспорта: БМП, грузовики, минометы, автомобили и даже 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б".
Напомним, на Днепропетровщину вернулись бойцы после 7 месяцев ротации, кадры: "не обошлось без потерь...".
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