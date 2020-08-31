В Днепропетровской области нашли мертвой девушку, которая ранее пропала без вести

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Весь Кривой Рог".

Как известно, в городе Кривой Рог и Днепропетровской области в течение нескольких дней разыскивали без вести пропавшую 19-летнюю девушку Ирину Калинчук. Девушка ушла из дома 17 августа и больше ее не видели. Через 5 дней, 22 августа, тело пропавшей нашли в неработающей шахте Кривого Рога на глубине 170 метров.

Сотрудники горноспасательного отряда достали тело 19-летней девушки из шурфа шахты "Комсомолка", которая уже не функционирует. Эта шахта находится рядом с шахтой "Гвардейской" (ул. Лаштобы), в районе ул. Колачевского. Родители узнали свою 19-летнюю дочь по одежде, потому что тело было изуродовано после падения с такой высоты.

Однако для точного установления личности и выяснения причины и обстоятельств смерти еще будет проведено несколько экспертиз.

Также ранее сообщалось, что 23 августа в карьере рядом с ул. Кона в Терновском районе нашли мертвую девушку. Позже выяснилось, что это и есть Ирина Калинчук. Путаница произошла из-за того, что тело нашли в провальной воронке, которая находится между карьером и шахтой "Гвардейской", в районе улиц Кона и Лаштобы, поэтому изначально была путаница с шурфом неработающей шахты и карьером.

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