На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти 19-річну дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції.

Так, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області безвісти зникла молода дівчина.

За даними правоохоронців, 19-річна Ірина Сергіївна Калинчук зникла два дні тому. Дівчина вийшла з дому в понеділок, 17 серпня, о 15.00, і з тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо.

В поліції також розповіли про особливі прикмети дівчини. Вона худорлявої статури, має коротке волосся рожевого кольору. Ірина була одягнена в темно-сині джинси з білими лампасами, смугасту футболку і кеди синього кольору.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, повідомте за номерами: (0564) 40-02-32 067 456 06 00, 096 828 52 58", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у місті Новомосковську Дніпропетровської області розшукують 17-річного Луку Татаринова. Відомо, що 7 серпня 17-річний хлопець пішов з реабілітаційного центру і досі про його місцезнаходження нічого не відомо. На вигляд йому близько 17-18 років, зріст - 160-165 см, худорлявої статури, волосся світле, коротко стрижене (зачіска "бокс"), світлі очі.

Нагадаємо, в Одеській області безвісти пропали два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

Раніше Politeka повідомляла, що на Харківщині безслідно зник хлопчик, батьки молять про допомогу: фото і прикмети.