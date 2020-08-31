На Днепропетровщине девочки-подростки избили свою сверстницу и сняли это на видео

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на NikopolNews.

Так, в Никополе Днепропетровской области произошел вопиющий случай. Школьницы повалили свою сверстницу на землю и средь бела дня на глазах у прохожих избили ее. Девушку били ногами в голову, спину и живот. Процесс жестокого избиения школьницы снимали на видео и затем выложили в соцсети.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе Никопольского отдела полиции. Правоохранители рассказали, что уже провели отработку и установили всех причастных к событию особ: и пострадавшую девочку, и тех, кто ее бил. По данному факту открыто уголовное производство по статье 296, часть 2 (Хулиганство, совершенное группой лиц).

В полиции также заверили, что инцидент произошел неделю назад. Что же касается причины издевательства над девочкой, оказалось, что ее зверски избили из-за того, что школьницы не поделили парня. Сейчас пострадавшая чувствует себя удовлетворительно.

Правоохранители также рассказали, что никаких заявлений об избиении в полицию не поступало. Шум поднялся лишь после, как видео появилось в соцсети.

Следует отметить, что наказание по статье 296, часть 2 (Хулиганство, совершенное группой лиц) "светит" школьницам только с 16 лет, а причастным к избиению сейчас от 13 до 15 лет. Поэтому, если их вина будет доказана, родители понесут наказание в виде штрафов.

Напомним, в Днепре горе-мать напилась и забыла ребенка в парке, кадры: 10-месячную девочку нашли замерзшей и в слезах.

Ранее Politeka писала, что 5-летнего украинца растерзала овчарка: хозяева собаки уверены - это несчастный случай, кадры.

Также Politeka писала, что семилетний украинец подарил вторую жизнь маленькой Ане: чудо-спасением удивлены даже врачи.