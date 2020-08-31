У Дніпропетровській області знайшли мертвою дівчину, яка раніше зникла безвісти

Про це повідомляє Pоliteka з посиланням на "Весь Кривий Ріг".

Як відомо, у місті Кривий Ріг та Дніпропетровської області протягом декількох днів розшукували безвісти зниклу 19-річну дівчину Ірину Калинчук. Дівчина пішла з дому 17 серпня і більше її не бачили. Через 5 днів, 22 серпня, тіло зниклої знайшли в непрацюючій шахті Кривого Рогу на глибині 170 метрів.

Співробітники гірничорятувального загону дістали тіло 19-річної дівчини з шурфу шахти "Комсомолка", яка вже не функціонує. Ця шахта знаходиться поруч з шахтою "Гвардійською" (вул. Лаштоби), в районі вул. Колачевського. Батьки впізнали свою 19-річну дочку по одягу, тому що тіло було понівечене після падіння з такої висоти.

Однак для точного встановлення особи та з'ясування причини і обставин смерті ще буде проведено декілька експертиз.

Також раніше повідомлялось, що 23 серпня в кар'єрі поруч з вул. Кона в Тернівському районі знайшли мертву дівчину. Пізніше з'ясувалося, що це і є Ірина Калинчук. Плутанина сталася через те, що тіло знайшли в провальній воронці, яка знаходиться між кар'єром і шахтою "Гвардійськю", в районі вулиць Кона і Лаштоби, тому спочатку була плутанина з шурфом непрацюючої шахти і кар'єром.

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