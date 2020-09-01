Неравнодушных украинцев просят о помощи для женщины, которой диагностировали меланому головного мозга
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Министерство добрых дел" в соцсети.
Так, в сети проводят сбор денег для Ирины Бойко. Отмечается, что женщина сама воспитывает 12-летнего сына и ухаживает за своей старенькой матерью. Недавно Ирине поставили страшный диагноз - меланома головного мозга.
"На этой неделе у нас срочный сбор для Ирины Бойко! И помните: чашечка кофе, которую вы не выпили, а подарили эту сумму больному человеку - это огромный вклад в его жизнь! Расскажу вам об этой девушке. Ира живет с пожилой мамой и сама воспитывает сына 12 лет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что болезнь у женщины очень быстро прогрессирует - буквально за два месяца заболевание обострилось, и сейчас Ирина почти потеряла зрение и не может двигаться.
По состоянию на сегодняшний день ситуация очень ухудшилась и женщину в срочном порядке госпитализируют в онкобольницу.
"Диагноз - меланома головного мозга, и под вопросом две меланомы в спинном мозге", - говорится в сообщении.
Как известно, "чашка кофе" - популярная в последние годы благотворительная акция, в рамках которой каждый желающий может помочь тому, кто в этом нуждается. Суть акции заключается в том, что такая благотворительность не "ударит" по карману - сделать доброе дело можно просто отказавшись от привычного утреннего кофе, переведя эти деньги на счет того, кому это нужно.
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