В Днепре маленького ребенка до крови покусала собака

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в паблике "Краснополье... Ренессанс..." в соцсети.

Так, на детской площадке в Краснополье маленькую девочку укусила за лицо собака. Это произошло на глазах у многих людей, среди которых были и дети. Возмущенная мать ребенка призывает принять меры, потому что, по ее мнению, подобное может повториться.

"Хочу обратиться ко всем жителям Краснополья, живущим в районе новостроек. Сегодня 01.09.20 на детской площадке местная собака укусила мою дочь за лицо. Это произошло на глазах многих очевидцев, среди большинства - были дети. Я с дочерью уехала в машине скорой помощи в больницу.

Лечение очень дорогое, а здоровье еще дороже. А самое страшное это то, что на лице девочки могут остаться шрамы на всю ее жизнь. Прошу принять коллективное решение по избавлению от местных собак, я предлагаю коллективно оставить заявку на отлов. Здесь гуляют ваши дети! И я, как мать никому не пожелаю, чтобы сегодняшнее событие повторилась", - заявиа мать покусанной девочки.

Следует отметить, что в комментариях далеко не все восприняли сообщение женщины так однозначно, в частности, днепряне написали, что за своими детьми надо следить, чтобы те "имели шанс дожить до совершеннолетия". Также людей удивило то, что женщина начала фотографировать ребенка вместо того, чтобы оказать первую помощь.

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